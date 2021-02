Un'intervista... gustosa quella rilasciata da Tuija Hyyrynen, terzino destro finlandese della Juventus Women, ai canali ufficiali del club bianconero: "In nazionale ho vissuto una grande emozione, abbiamo segnato all'ultimo minuto contro il Portogallo agevolando la qualificazione dell'Italia a Euro 2022. Tutte le mie compagne della Juve mi hanno mandato messaggi, Cristiana Girelli mi ha promesso una pizza per una settimana! Sicuramente Euro 2022 porterà entusiasmo in Italia, è un successo. Sono molto felice per le mie compagne".



PROSSIMI IMPEGNI - "Non vedo l’ora di tornare in campo con la maglia della Juve. Vogliamo vincere gare e più trofei possibili. È il momento di migliorare ancora e alzare il livello! Siamo molto unite, insieme ci divertiamo ed è un stimolo per migliorare giorno dopo giorno".



PERSONALMENTE - "Mi sento cresciuta e migliorata sotto ogni aspetto. Qui alla Juve è impossibile non farlo".