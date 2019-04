Rita Guarino, coach della Juventus Women, ha parlato ai nostri microfoni dopo la vittoria in Coppa Italia. Di seguito, le sue dichiarazioni.



ASTICELLA - "Il valore aggiunto deve essere quello di non accontentarsi mai, oggi potevamo rischiare l'appagamento della vittoria in campionato e non potevamo permettercelo. Questa finale ce la siamo sudata, le ragazze sono state straordinarie. Complimenti allo staff, che ha svolto un lavoro egregio. Ma non ci accontentiamo. Cresciamo sempre di più e facciamo sentire che possiamo anche migliorare".



CRESCITA - "Ho fatto i complimenti alle ragazze per il processo di maturazione. Fiera e soddisfatta del percorso. Ero certa che si sarebbe affrontata con maturità. Mi aspettavo, e così è stata, una partita equilibrata. Non ci siamo risparmiate, il risultato è conseguenza di quanto prodotto".



RETROSCENA - "C'è stato un momento del campionato in cui si è rischiata la disfatta. Quattro punti in due settimane e rischi di non risollevarti più. Rischi di non pensare che in quei momenti non hai fatto abbastanza. Come sempre, la forza del gruppo è quella di rimanere fedele agli obiettivi prefissati".