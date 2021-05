, dopo Laura Giuliani, ha salutato anche, che si è affidata ai social per il messaggio d’addio: “Il calcio ci regala momenti incredibili e ci porta a conoscere persone e luoghi meravigliosi. E questa è una delle parti più complicate e dolorose, è lasciare che queste persone creino legami, amicizie, affetti, la convivenza quotidiana, le battute, le risate e quando decidiamo di cambiare strada e raggiungere nuovi traguardi, dobbiamo rinunciare a tutto questo, e questo è il momento in cui il cuore si stringe e arriva la tristezza. Ma sarà così ovunque andremo, ci sarà sempre un addio.Ho avuto un’esperienza incredibile in questi due anni qui in Italia, ho imparato l'italiano, fatto amicizie, e anche insegnato un po' di italiano a stranieri che mi erano più vicini hahahahahaha, queste sono cose e sensazioni che solo il calcio può darci.Oggi dico addio a TORINO, parto da qui felice di aver dato il massimo e di essermi applicata anche nei giorni più difficili, e triste perché lascio qui persone così speciali, sicuramente ognuno di voi ha uno spazio nel mio cuore e sarà sempre ricordato, non ho dubbi che quando mi fermerò a pensare ai momenti che ho vissuto con voi, sarà sempre con un sorriso sul tuo viso.Infine, vorrei lasciare il mio grande ringraziamento alla Juventus, sono stati due anni che rimarranno impressi nella mia vita, grazie allo staff e a tutti coloro che in qualche modo hanno contribuito ed erano presenti nella mia vita quotidiana in questo periodo, e anche ai fan per averci sempre sostenuto. Un ringraziamento speciale a tutte le mie compagne di squadra e al direttore0020che si prende cura del calcio femminile con tanto affetto e amore.Forza Juve fino alla fine, grazie a tutti”.