Dalila Ippolito, nuova centrocampista della Juve Women parla del suo esordio in maglia bianconera contro il San Marino: ​"E' stato molto emozionane,te era molto felice prima della gara ero un po' agitata avevo molta voglia di entrare, poter dimostrare il mio valore, aiutare la squadra. La partita è stata abbastanza difficile, loro si chiudevano dietro. Abbiamo faticato un po' in fase di finalizzazione ma sono stata felice di giocare, sono stati cinque minuti eccezionali per me"