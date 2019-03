L’Head of Juventus Women, Stefano Braghi commenta sul sito ufficiale del club la sconfitta contro il Sassuolo: "Niente è compromesso perché continuiamo ad avere un vantaggio sulle seconde. Dobbiamo solo compattarci, recuperare le energie e sperando che la pausa per le Nazionali ci restituisca le calciatrici in buona salute e noi lotteremo per il primo posto. Complimenti al Sassuolo che con la vittoria di oggi ha raggiunto il quinto posto, che dall’esultanza che ho visto immagino fosse un importante obiettivo stagionale".



SCUDETTO - ​"E’ stata una partita molto tesa, il Sassuolo l’ha interpretata in maniera molto intensa. Dispiace non averla potuta affrontare con maggiore riposo, visto che abbiamo avuti due giorni e mezzo per prepararla, mentre le nostre dirette concorrenti ne avranno sette. E’ stata una concomitanza di fattori negativi, che in futuro spero siano rivisti perché sarebbe bello giocarsi uno scudetto godendo delle medesime opportunità".