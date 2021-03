Nel corso della seconda serata del Festival di Sanremo tra gli ospiti c'era anche l'attaccante della Juventus Women Cristiana Girelli: "Siamo contente del seguito che sta avendo il calcio femminile, il trend è cambiato da quando siamo andate al Mondiale. Siamo un gruppo forte e unito che ha superato tanti ostacoli, l'obiettivo era andare in Francia per mandare un messaggio socio-culturale". Poi racconta la sua storia: "Ho iniziato a giocare a calcio quando avevo 6 anni al Nuvolera, la società del mio paese della quale mio padre era presidente. Prima non sapevo nemmeno che le ragazze giocassero a calcio, oggi sono orgogliosa che ci siano bambine che sognano di giocare con la Juventus. E' davvero un sogno. Anche se... so che sei interista! - scherza la Girelli riferendosi ad Amadeus - Sono diventata attaccante grazie ai miei allenatori. So che tra gli ospiti del Festival c'è Ibrahimovic, diciamo che per arrivare ai suoi gol me ne mancano più o meno 300".