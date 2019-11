Eniola Aluko lascia la Juventus. Ecco la lettera integrale con cui saluta i tifosi e l'ambiente bianconero.



"Cara Juve, ho preso la difficile decisione di lasciare la Juventus a dicembre e voglio condividere con voi quello che sento dentro. Dopo aver vinto la Supercoppa, ho sentito di aver completato la mia esperienza alla Juve, e anche dopo aver vinto la Coppa Italia e lo scudetto l'anno scorso.



Mi sento fortunata ad aver ottenuto così tanti risultati con voi in questi 18 mesi. E' un onore essere riuscita a raggiungere questi traguardi dentro e fuori dal campo, finendo capocannoniere la scorsa stagione e vincendo 3 trofei. E' stato fantastico condividere tantissimi momenti con le mie compagne sul campo, scherzando, mangiando insieme, ballando e prendendo in giro il mio italiano. Sono momenti speciali che non dimenticherò mai.



Grazie ai tifosi per il rispetto e il sostengo. Mi ammiro molto per la forza con cui seguite la squadra in ogni situazione. Mi porto nel cuore l'aver vinto 3 trofei in un club con così tanti momenti speciali. Vi ringrazio tutti. E ringrazio in particolare Stefano Braghin per l'opportunità. Grazie per la tua continua comprensione e il rispetto. Ammiro Stefano come un esempio di classe e una guida all'interno del club.



Lascio la Juventus per dedicarmi a nuove opportunità e ambizioni nel calcio e nella vita per il 2020. La mia ultima partita sarà con la Fiorentina il 30 novembre. Come sempre spero di potervi dire 'arrivederci' con una vittoria. Fino alla fine, forza Juventus".