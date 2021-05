Il ruolo di Guarino è andato al di là di quello di coach; il suo contributo è stato fondamentale per l’avvio, la crescita e le vittorie delle bianconere. Ha contribuito a plasmare, fin dal primo incontro con Stefano Braghin, l’intero progetto, dargli delle fondamenta fino a ergerlo a punto di riferimento del calcio femminile italiano. È stata una scommessa – Guarino non aveva mai allenato in Serie A – risultata vincente, forse oltre ogni immaginazione. Ora, il club ha deciso di ribaltare il tavolo, da cui è uscito vincente per 4 anni consecutivi, e andare all-in.