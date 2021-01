Domani, ore 14, la Juventus Women tornerà in campo per la Coppa Italia contro il Pomigliano, dopo lo splendido successo in finale di Supercoppa contro la Fiorentina. Di seguito la lista delle convocati di coach Guarino:



42 Bacic

99 Berti

13 Boattin

11 Bonansea

26 Caiazzo

21 Caruso

7 Cernoia

4 Galli

3 Gama

27 Giai

33 Giordano

10 Girelli

1 Giuliani

17 Hurtig

5 Ippolito

8 Rosucci

32 Sembrant

12 Lundorf

20 Maria Alves

9 Staskova

46 Tasselli

19 Zamanian