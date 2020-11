La Juventus Women domani alle 14.30 inizieranno la loro Coppa Italia (dopo il rinvio a data da destinarsi della sfida col Pomigliano) giocando in trasferta contro la Pink Bari. Coach Guarino ha ancora out Cecilia Salvai (in quarantena causa covid) e Sara Gama, pur convocata dal c.t. Bertolini in Nazionale. Dà forfait anche Lina Hurtig, infortunatasi in settimana.



Ecco le 21 convocate per Pink Bari - Juve Women:



42 Bacic



99 Berti



13 Boattin



11 Bonansea



26 Caiazzo



21 Caruso



7 Cernoia



4 Galli



33 Giordano



10 Girelli



1 Giuliani



2 Hyyrynen



5 Ippolito



14 Pedersen



8 Rosucci



32 Sembrant



12 Lundorf



20 Maria Alves



9 Staskova



46 Tasselli



19 Zamanian