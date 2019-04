La Juventus Women sogna il doblete e, dopo il secondo scudetto consecutivo vinto la scorsa settimana grazie al successo contro il Verona nell'ultima partita di campionato, vuole la Coppa Italia femminile. La finale è in programma per domani pomeriggio allo stadio Tardini di Parma, con le bianconere a fronteggiare l'avversario più ostico in questa stagione: la Fiorentina. Ecco le convocate di Rita Guarno per la grande sfide di domani:



9 Aluko, 42 Bacic, 31 Bellucci, 13 Boattin, 11 Bonansea, 24 Bragonzi, 17 Cantore, 21 Caruso, 7 Cernoia, 19 Ekroth, 6 Franco, 4 Galli, 3 Gama, 10 Girelli, 1 Giuliani, 18 Glionna, 2 Hyyrynen, 16 Nick, 15 Panzeri, 14 Pedersen, 8 Rosucci, 12 Russo, 25 Sikora