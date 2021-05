Un sabato a tinte bianconere quello di oggi. La stagione, infatti, non è finita per tutti. Ladelle Juventus Women sarà impegnata quest'oggi alle 16:30 nella finale scudetto contro le pari età della Roma. La squadra Primavera maschile, invece, scenderà in campo alle 19 a Vinovo per il Derby d'Italia d'alta classifica contro l'Inter, una sfida che vale il primato in classifica.​