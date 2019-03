Incidente sulla tangenziale sud di Torino, in zona Rivoli all’altezza dello svincolo di corso Francia, coinvolta Eniola Aluko. La numero 9 della Juventus Women è rimasta coinvolta in uno scontro avvenuto mentre era a bordo della sua Fiat 500: come spiega Repubblica, è stata estratta dall'abitacolo dai vigili del fuoco del distaccamento di Rivoli e trasportata nel vicino ospedale con qualche contusione: le sue condizioni, però, non destano preoccupazioni, ed è già stata dimessa. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri.