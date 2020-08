Tre anni fa la Juventus Women disputava la prima partita ufficiale della sua storia, travolgendo per 13-0 il Torino in Coppa Italia. Il primo gol, una palombella dal limite dell'area, fu opera di Martina Rosucci. Oggi su Twitter la Juve ha diffuso un video in cui la numero 8 bianconera racconta quei momenti: "All'inizio non mi resi conto di essere entrata nella storia del club, lo realizzai a fine partita quando mi dissero che avevo segnato la prima rete di sempre della Juve Women. Una grande emozione, essendo tifosa juventina. Mi piace vivere di nuovi inizi".