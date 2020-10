Martina Rosucci, centrocampista della Juventus Women, ha parlato dopo la vittoria per 4-0 sulla Fiorentina. Ecco le sue parole, riportate dal sito ufficiale bianconero: "Siamo molto contente e soddisfatte. L'episodio dell'espulsione ha sicuramente condizionato la gara, ma l'abbiamo indirizzata bene fin da subito. Sono contenta per il risultato e per la prestazione, perché era importante riconfermarci e farlo convincendo e oggi la Juve c'è riuscita. Quando ho visto che il calendario ci metteva Milan e Fiorentina di fila ero contenta perché entri in un loop di concentrazione importante e a noi fa bene. Ben vengano i match importanti".