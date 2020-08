Dalla lista delle convocate di coach Rita Guarino per il Trofeo Veolia di Lione (torneo amichevole) si evincono due defezioni: Cecilia Salvai e la giovane Alice Berti. La Salvai, veterana della Juventus Women, è alle prese con un problema al retto femorale della coscia sinistra; la stessa gamba del crociato rotto nella scorsa stagione. La Berti invece continua il lavoro differenziato per l'infortunio alla spalla sinistra del mese scorso. Le loro compagne di squadra sono invece in Francia, pronte ad affrontare domani il Montpellier e sabato il Lione.