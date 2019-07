Non si placa la polemica tra le giocatrici della Juve Women e l'ex bianconera Petronella Ekroth. La risposta è firmata Cecilia Salvai, non ha lesinato un contrattacco fatto di puro orgoglio: "La maglia che si indossa, bianconera o no, va rispettata sempre - si legge sul suo profilo Instagram -. Il mio consiglio è di non credere a delle parole dette da chi ha passato una stagione indossando questa maglia 'usandola' per scopi personali, perché fa figo avere addosso la maglia della Juve e girare l'Italia. Soprattutto se italiani non si è. E magari anche festeggiare per aver alzato due coppe a distanza di una settimana, perché fa figo vincere campionato e Coppa con la maglia della Juve. E finire poi per sminuire e far credere che tutto questo è stata una prigione. Perché fa figo, forse, parlare male di una società come la Juventus... o forse no, forse era meglio tacere".