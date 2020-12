Alla vigilia di Lione-Juventus Women, gara di ritorno dei sedicesimi di finale di Champions League femminile, in conferenza stampa hanno parlato l'allenatore e una giocatrice della fortissima squadra francese.

JEAN-LUC VASSEUR: "Quella di domani è una partita da vincere. Dobbiamo concludere l'anno in maniera positiva e passare il turno. Dobbiamo cancellare i 2 gol presi all'andata, abbiamo sempre in mente di vincere le partite, contiamo su tutte le calciatrici del gruppo. Ci tengo anche a rendere omaggio a Gerard Houllier. Condoglianze a chi gli è vicino, mi ha lanciato come giocatore professionista, era una persona brillante".

DZSENIFER MAROZSAN: "Sapevamo che la Juventus è una grande squadra con grandi calciatrici, hanno molte qualità, non siamo rimaste sorprese del loro livello. La prima partita è stata difficile. Siamo state mentalmente forti, soprattutto nel secondo tempo, e questo ci ha permesso di ottenere la vittoria. C'era intensità e questo è quello che mi piace vedere".