Andrea Staskova è ufficialmente una nuova attaccante della Juventus. Ecco il comunicato: "Un rinforzo internazionale per le Juventus Women: dallo Sparta Praga arriva una giovane ma promettente attaccante, Andrea Staskova. Nata il 12 maggio del 2000 a Znojmo, Staskova esordisce prima nelle giovanili della squadra della sua città natale, e poi in quelle dello Sparta Praga. Dal 2016 approda alla prima squadra dello Sparta, e disputa anche la Champions League Femminile. Attaccante di riferimento nelle Nazionali Giovanili (Under 17 e 19) del suo paese (22 presenze e 14 gol nelle competizioni UEFA), ha all’attivo anche qualche apparizione nella Nazionale maggiore. Non solo: nel 2017 Andrea è stata proclamata talento dell’anno in Repubblica Ceca, e nel 2018 migliore giocatrice".