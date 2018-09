Domani la prima di campionato: il secondo della storia bianconera, il primo con lo scudetto sul petto. Le Campionesse d'Italia scendono in campo per il loro primo impegno nella Serie A 2018/19, alle 12.30 contro il Chievo. Non ci saranno Martina Rosucci e Cantore infortunate, oltre a Franco e Glionna.



La lista delle convocate:



1 Laura Giuliani

2 Tuija Hyyrynen

3 Sara Gama

4 Aurora Galli

5 Lianne Sanderson

7 Valentina Cernoia

9 Eniola Aluko

10 Cristiana Girelli

11 Barbara Bonansea

12 Federica Russo

13 Lisa Boattin

15 Vanessa Panzeri

19 Petronella Ekroth

21 Arianna Caruso

23 Cecilia Salvai

25 Aleksandra Sikora

31 Melissa Bellucci

42 Doris Bacic