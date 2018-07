La Juventus ha ufficializzato l'arrivo della calciatrice Lianne Sanderson tramite il proprio sito ufficiale. Ecco il comunicato del club bianconero:La giocatrice trentenne, attaccante della Nazionale Inglese, vanta una notevole esperienza internazionale, grazie a una carriera che la ha portata a giocare in Inghilterra, Spagna, Cipro e negli Stati Uniti, e che le ha permesso di accumulare 50 'caps' con la sua Selezione.La prima squadra di Lianne è stata l'Arsenal Women, che la ha vista crescere nelle giovanili ed esordire nella prima squadra nel 2003. In questo team Sanderson ha vinto per cinque volte consecutive la FA Women’s Premier League, per quattro volte la FA Women’s Cups, due FA Women’s Premier League Cups e una UEFA Women’s Cups.Dal Nord di Londra... al sud: nel 2008 Lianne è passata al Chelsea Women, e nel 2010 lo sbarco negli Stati Uniti, dove ha difeso i colori di Philadelphia Independence, D.C. United Women, Boston Breakers, Portland Thorns, Orlando Pride and, più recentemente, Western New York Flash, squadra che in quella stagione ha vinto il titolo nazionale. Inoltre, la sua carriera la ha portata, nel 2011/12, a vestire la maglia dell'Espanyol.E, da oggi in poi, quella della Juventus.Benvenuta, Lianne!".