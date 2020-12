Il fermo di tutte le competizioni femminili per le restrizioni anti-Covid ha messo le grandi società nelle condizioni di dover mandare i giovani talenti in prestito nelle "prime squadre" di altri club per far sì che giochino. Uno dei tanti casi arriva oggi dal ChievoVerona Women, che milita in Serie B: è ufficiale l'arrivo in prestito di Gaia Distefano, attaccante della Juventus Women e della Nazionale azzurra femminile Under 19.