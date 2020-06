Annahita Zamanian,: “Zamanian vestirà la maglia delle Juventus Women anche la prossima stagione: la trequartista, classe 1998, ha rinnovato il suo contratto fino al 30 giugno 2021.Arrivata in bianconero a gennaio dal PSG, ha immediatamente messo in mostra tutto il suo talento. Difficile immaginare un impatto migliore: pronti, via, subito in gol. La gara dell'esordio e quella della prima rete con la nuova maglia, infatti, coincidono. 12 gennaio 2020, nella prima gara dell'anno, disputata al Nereo Rocco contro il Tavagnacco, entra intorno all'ora di gioco, all'82' raccoglie il suggerimento di Bonansea ed esulta per la prima volta, per poi concedersi il bis in Coppa Italia, in casa dell'Empoli, al culmine di una grande prestazione.Non solo gol, però. Ha offerto anche prova, a più riprese, delle sue doti balistiche e anche della sua capacità di regalare assist alle compagne. Vedere, a titolo esemplificativo, la pennellata per il colpo di testa di Sembrant contro l'Inter. La classe, indiscutibile, è impreziosita dalla voglia di mettersi sempre al servizio della squadra, cercando di migliorare giorno dopo giorno.Congratulazioni, Hito, non vediamo l'ora di rivederci in campo!"