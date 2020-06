Il terzino della Juve Women Tuija Hyyrynen rinnova fino al 2021. Ad ufficializzarlo il club bianconero con questo comunicato: "La storia tra la Juventus e Hyyrynen continua. Tuija ha rinnovato il suo contratto fino al 2021 e vestirà la maglia bianconera per il quarto anno consecutivo.



Parte della squadra fin dal principio, dal primo giorno ha lavorato duramente per diventare una pedina insostituibile nello scacchiere di Rita Guarino. Missione compiuta grazie alla sua calma, la sua lucidità e il suo spirito di sacrificio, che le permettono di essere sempre precisa negli interventi difensivi, preziosa quando la squadra attacca e punto di riferimento per le compagne.



In questa stagione Hyyrynen ha trovato anche il suo primo gol in bianconero contro l'Hellas Verona, a febbraio, ennesimo contributo ai successi delle Juventus Women e ulteriore conferma della sua voglia di dare sempre il massimo.



I suoi tre anni a macinare chilometri sulla destra con la nostra maglia sono stati costellati di successi, ma, e su questo non ci sono dubbi, la prossima stagione avrà ulteriormente voglia di arricchire la sua bacheca bianconera, che vanta due scudetti, una Coppa Italia e una Supercoppa.



Congratulazioni, Tuija, ci vediamo in campo!"