Domani alle 12.30 la Juventus Women affronterà l'Empoli per la terza volta in quindici giorni: dopo due trasferte di fila in terra toscana, si giocherà a Vinovo.



Dopo l'andata dei quarti di finale di Coppa Italia (vittoria 5-4 in rimonta delle bianconere) e la sfida di campionato vinta anch'essa dalla Juve, per 3-0, queste sono le 21 convocate di Rita Guarino per il ritorno dei quarti della coppa nazionale:



42 Bacic



28 Beccari



13 Boattin



11 Bonansea



21 Caruso



7 Cernoia



3 Gama



27 Giai



33 Giordano



10 Girelli



1 Giuliani



17 Hurtig



2 Hyyrynen



8 Rosucci



23 Salvai



37 Sargenti



32 Sembrant



12 Lundorf



20 Maria Alves



9 Staskova



19 Zamanian