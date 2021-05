Domani alle 12:30 alla Juventus Women basterà non perdere contro il Napoli per laurearsi campione d'Italia femminile. Queste le parole a JTV di coach Rita Guarino: "Affrontiamo questa vigilia con la massima serenità, come sempre. Siamo focalizzate sull'obiettivo che andrebbe a concretizzare un percorso straordinario compiuto dalle ragazze. Siamo determinate a voler fare risultato contro un Napoli che arriverà qui forte di uno scontro diretto per la salvezza vinto (contro San Marino, ndr) e consapevole che ha bisogno di punti per salvarsi. Cercheranno di impedirci di festeggiare. Dovremo stare attente perché sarà un Napoli determinato".

LA JUVE - "Dobbiamo avere un approccio forte fin dall'inizio, l'atteggiamento degli ultimi incontri è un buon segnale dello stato di forma della squadra. Siamo state altalenanti in fase finalizzativa, i segnali dati in casa sono sempre stati forti in termini di reti".