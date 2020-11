Parte con il botto il percorso in Coppa Italia della Juventus Women. Le ragazze di Rita Guarino vincono per 4 a 1 in casa della Pink Bari e si piazzano al primo posto del girone E. Le bianconere chiudono il match nel primo quarto d’ora quando la partita è già sul 3 a 0. Il rientro in campo al 46’ è complicato e la squadra di casa trova la rete che avrebbe potuto riaprire il match. È brava Bonansea a segnare la personale doppietta e mettere la firma sul poker che chiude il tabellino.