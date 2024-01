e le dinamiche tecnico-tattiche che si possono innescare con la contemporanea presenza diricordano per certi versi una vicenda storica del mondo bianconero, quella che vide protagonisti, fra un presente che vede protagonisti un giovane in ascesa e un ottimo attaccante che solo a tratti ha dimostrato i colpi del campione, e un passato del che vide protagonisti due fuoriclasse assoluti,quando si confrontano i momenti nei quali questi giocatori sono entrati in contatto fra di loro, all'interno della storia della Juve.(classe 2005) e(1997),(con la differenza di un solo anno)(1974)(1967).nel modulo attuale della Juve di Allegri (3-5-2),(come seconda punta), ed è in quel ruolo che il turco è stato impiegato da titolare con il Frosinone e la Roma, con Chiesa (assente con il Frosinone) che ne ha poi preso il posto al 66' del match con i giallorossi. Forse Yildiz e Chiesa potrebbero coesistere in un 4-3-3, ma al momento non è una situazione tattica ipotizzabile, per una squadra che sta ottenendo il massimo con la difesa a tre.Allo stesso modo, nel 1993-94, anno del debutto di Del Piero nella Juve di, e ancor più nella stagione della vera esplosione di Alex, annata 1994-95 conallenatore,. Come sia poi andata a finire la storia negli anni 90 lo sappiamo: accertato di avere in casa un campione con le stesse caratteristiche, ma con sette anni in meno,, per puntare con decisione su Del Piero.invece vede da una parte, con il suo agente Hector Peris Ros che dichiara: "La Juventus è cosciente di aver un giocatore di livello assoluto. Me lo immagino"; e dall'altrae con una trattativa per il rinnovo che procede a piccoli passi. Rinnovo per un solo anno secondo l'entourage del giocatore (con ingaggio da 7 milioni), di due anni secondo l'idea della società (con ingaggio da 6 milioni).