- avendo il talento turco soltanto diciotto anni -, cioè la speranza di un futuro. E non parliamo ovviamente del futuro della Juve (certo, beata la Juve che ne trae beneficio), ma del nostro campionato, che di giocatori così ne ha necessità vitale.Non è solo quello che Yildiz custodisce nel suo eccellente bagaglio tecnico. E sarebbe molto, ma non ancora abbastanza. Evidentemente c’è dell’altro.Ma i piedi da soli non bastano, per questo l’allenatore della Juve ha parlato di testa, di maturità, di consapevolezza. Yildiz ha una facile attitudine alla creatività. Nel gol segnato ieri al Frosinone vi si colgono - come spesso avviene in questi casi - echi del passato. Il punto di partenza (il fronte sinistro d’attacco), il movimento a rientrare, la finta per sbilanciare il primo difensore, la resistenza al ritorno del secondo, l’intuizione di far passare il pallone tra i due e poi la scelta di indirizzare il tiro sul primo palo.. Nel percorso di crescita di un calciatore moltissime sono le variabili. Quello che sappiamo - oggi - è che vederlo giocare è già un piacere. Quello che speriamo - oggi - è che Allegri dia conferma concreta dei suoi pensieri e lo faccia giocare con continuità, gli permetta di fare e disfare, di sbagliare, di perdersi e ritrovarsi, di conoscere il potenziale che ha dentro e di coltivarlo. Yildiz un paio di mesi fa ha già debuttato (e successivamente segnato) con la maglia della sua nazionale, la Turchia e questo primo gol in Serie A si presenta come un nuovo inizio.. La nostra vita è composta di tanti piccoli inizi, tante piccole grandi storie che prendono forma da un giorno all’altro: ogni tanto ce ne accorgiamo, altre volte no, ma in fondo conta poco. Ogni inizio conta per quello che promette.