: facciamo le cose come si devono fare", aveva detto domenica seraparlando dinella conferenza stampa dopo Udinese-Juventus 0-3. Ieri il, ha subito eseguito gli ordini del suo allenatore ed è andato dal parrucchiere a tagliarsi i capelli, scatenando anche i commenti sui social, dove qualcuno ha parlato di "corto ciuffo". A parte l'aspetto glamour, dal punto di vista tecnico l'esordio di Yildiz è stato di buon livello, con un paio di giocate in controllo palla che hanno entusiasmato i tifosi bianconeri., come testimoniano le parole di Giovanni Galeone, mentore del tecnico livornese: "Mi ha parlato molto bene dei giovani in organico:".