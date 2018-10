Obiettivo sei punti. Torna la Champions League, tornano in campo Juventus e Roma. Dopo il successo di Valencia la truppa di Allegri cercherà la seconda vittoria del girone contro lo Young Boys, sconfitto all'esordio dal Manchester United. Senza Ronaldo e Douglas Costa, dovrebbero trovare posto nell'undici titolare Dybala, Mandzukic e Bernardeschi. In casa Roma c'è la volontà e necessità di ripartire dopo il ko di Madrid: serve vincere, nel tridente con Dzeko ci saranno Kluivert e Dzeko. Out per infortunio Pastore e De Rossi.



PROBABILI FORMAZIONI



Juventus-Young Boys (ore 18.55, Sky Sport 1, Sky Calcio 2)



JUVENTUS (3-4-1-2): Szczesny; Barzagli, Bonucci, Benatia; Cuadrado, Pjanic, Matuidi, Alex Sandro; Bernardeschi; Mandzukic, Dybala.

All. Allegri



YOUNG BOYS (4-4-2): Von Ballmoos; Schick, Camara, von Bergen, Benito; Ngamaleu, Bertone, Sanogo, Fassnacht; Assalé, Hoarau.

All. Seoane

Arbitro: Karasev (Russia)





Roma-Viktoria Plzen (ore 21, Sky Sport 1, Sky Calcio 1)



ROMA (4-3-3): Olsen; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Pellegrini, Nzonzi, Cristante; Under, Dzeko, Kluivert.

All.: Di Francesco

VIKTORIA PLZEN (4-2-3-1): Kozacik; Reznik, Pernica, Hubnik, Limbersky; Horosovsky, Prochazka; Petrzela, Cermak, Kovarik; Krmencik.

All.: Vrba

Arbitro: Raczkowski (Polonia)