La Juventus ha reso noti i dettagli per l'acquisto dei biglietti in vista di Juve-Young Boys, match valido per la fase a gironi della Champions League. Ecco il comunicato pubblicato sul sito ufficiale del club:



"Si avvicina l'esordio in Champions League della Juventus contro la formazione elvetica dello Young Boys. Il match è in programma all'Allianz Stadium il 2 ottobre alle 18.55.



Dopo la fase di prelazione abbonati e vendita riservata Juventus Member, da oggi scatta la vendita libera per tutti i bianconeri.



Canali autorizzati di vendita:



Il sito web Listicket.com

Il Call Center TicketOne 892.101* (Per chi chiama dalla Svizzera 0900 892 101 - Per chi chiama da tutti gli altri Paesi (diversi da Italia e Svizzera) +39 02 600 60 900 (dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 21:00 e il sabato dalle ore 9:00 alle ore 17:30. Domenica chiuso)

Ricevitorie Listicket abilitate".