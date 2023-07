Presente, in attesa di conoscere il suo futuro. Denis Zakaria ha risposto alla convocazione della Juventus, questa mattina si è presentato regolarmente al JMedical per sostenere i test medici pre-ritiro, prendendosi anche l'abbraccio dei tifosi, ma salvo sorprese giocherà la prossima stagione con una nuova maglia. Lo svizzero classe 1996, sbarcato a Torino a gennaio 2022 per 8,6 milioni di euro (4,5 milioni, pagabili in tre esercizi, oltre il contributo di solidarietà previsto dal regolamento FIFA e oneri accessori per complessivi 4,1 milioni milioni) non rientra nei piani di Allegri e del club, che dalla sua cessione vuole fare cassa.







TRATTATIVA COL WEST HAM - Il prestito al Chelsea non è andato come tutti si aspettavano, l'ex Borussia Moenchengladbach ha giocato solo 11 partite, con un solo gol all'attivo, ma nel suo futuro potrebbe esserci ancora Londra. Da un lato all'altro della città, da Stamford Bridge al London Stadium, casa del West Ham, che si è mosso concretamente per regalarlo a David Moyes. La prima offerta degli Hammers, prestito con diritto di riscatto per arrivare a 18-20 milioni di euro è stata respinta al mittente, la parola fine non è però stata scritta. La Juve chiede l'obbligo garantito, con l'obiettivo di incassare 25 milioni di euro. Si tratta, sono attese novità nei prossimi giorni.