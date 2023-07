Una volta parcheggiato Arthur in prestito alla Fiorentina, la Juventus continua la sua operazione di snellimento della rosa e il prossimo indiziato alla partenza sembra essere Denis Zakaria. Sul centrocampista svizzero era forte il West Ham, ma il nuovo uomo mercato Cristiano Giuntoli vuole monetizzare al massimo ogni cessione e ha giocato un po' al rialzo, conscio della possibilità di accendere l'interesse di altri club, soprattutto in Francia.



DUE PISTE - La mossa pare aver funzionato: se da una parte il West Ham si è defilato, battendo principalmente in queste ore le piste che portano a Leon Goretzka del Bayern Monaco e a James Ward-Prowse del Southampton, Monaco e Lens si sono fatte avanti per Zakaria con intenzioni serie. I vicecampioni di Francia hanno bisogno di sostituire Seko Fofana partito in direzione Arabia Saudita, i monegaschi invece agiscono su input del nuovo tecnico, l'austriaco Adi Hutter, che ha conosciuto Zakaria al Borussia Mönchengladbach nel 2021 e lo ha messo tra gli obiettivi principali. Ora la palla passa al centrocampista, nella scorsa stagione in prestito al Chelsea e pronto a lasciare nuovamente Torino.