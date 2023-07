La trattativa con il West Ham che sembrava alle battute finali si è arenata, Cristiano Giuntoli dopo il suo arrivo ha cambiato le richieste della Juve e l'operazione si è trasformata in un braccio di ferro. Ma per Denis Zakaria non manca il mercato, mancano semmai le proposte in grado di soddisfare la valutazione di 20-25 milioni iniziale della Juve. Ora c'è il Monaco a essersi iscritto alla corsa dopo West Ham e Lens, ma anche il Lipsia ci fa più di un pensiero.