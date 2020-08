Stesso copione, ma con attori diversi, a soltanto un anno di distanza. Sullo sfondo lae il calciomercato estivo che, esattamente come per la scorsa stagione, vede stravolti i propri piani per colpa di un cambio di proprietà di una società rivale o, meglio, di una società in cui è tesserato uno dei calciatori più ambiti per rinforzare la rosa bianconera. E se l'anno scorso toccò a Federico Chiesa, quest'anno sarà la volta di Nicolò Zaniolo.Va detto e sottolineato chesensibile della Juventus, la quale, tuttavia,L'accordo col giocatore era stato trovato e, in parte, anche con la Fiorentina allora guidata dalla famiglia Della Valle. Poi arrivò il cambio di proprietà, la cessione ae rifiutando qualunque offerta. Il numero uno viola promise a Chiesa di liberarlo l'anno dopo (ovvero quest'estate) davanti a un'offerta convincente e il ds Fabio Paratici è pronto ad accontentare il giocatore che ancora sogna il salto in una big.Una situazione che la Juventus si sta trovando a rivivere oggi con. Il trequartista giallorosso è uno deiche, non a caso, lo aveva inserito nell'elenco di nomi del celebre foglietto "dimenticato" al ristorante e che era pronto a trattare con la Roma. La gestione degli eccessi, i problemi economici del club e un rinnovo che tardava ad arrivare erano le basi su cui fare leva per trattare,poiché la nuova proprietà non potrà permettersi di mandare subito un messaggio di debolezza alla piazza. e se a questo si aggiunge che Zaniolo non ha mai forzato apertamente la mano per l'addio, la percentuale scende praticamente a zero.