La Juventus lavora al mercato del proprio attacco e con l'uscita di Dybala l'idea iniziale della dirigenza è quella di inserire in rosa un giocatore con caratteristiche diverse, più da esterne, con il sogno che rimane Nicolò Zaniolo della Roma. Un'idea che, però, non esclude l'altro obiettivo Giacomo Raspadori, che però numericamente è considerato un'alternativa a Moise Kean, nel caso in cui la Juventus trovasse il modo di piazzarlo sul mercato o di non riscattarlo dall'Everton.