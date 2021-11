: incolpevole sui gol subiti, una situazione ricorrente. Poi fa buona guardia quando lo Zenit torna a fare paura.: cattivo se serve, comunque sempre presente.un po' goffo e molto sfortunato in occasione dell'autogol, poi sembra accusare il colpo (39' st).: meglio di Bonucci, respinge tutto ciò che passa dalle sue parti. Non perfetto sul gol di Azmouninizia a essere stanco, si limita al compitino.: comunque un pericolo costante, si guadagna il rigore ed è questa la giocata decisiva. Il gol del 3-1 è tutto suo, giusto premio a una prova da leader.si inserisce senza soluzione di continuità, sta ritrovando condizione e fiducia. La traversa gli nega un super gol.: anche quando non eccelle sembra sempre il migliore a centrocampo (34' st).pronti via e si divora un gol clamoroso da due passi, poi prende fiducia e fornisce il suo contributo (34' st).si mette in proprio, colpisce un palo (terzo legno nelle ultime tre partite) e poi segna il gol del vantaggio che lo porta a quota 105 con la maglia bianconera alla pari di John Charles e uno in più di quel Michel Platini che può finalmente omaggiare. La Juve è soprattutto lui. Questa volta anche fortunato quando l'arbitro gli permette di ricalciare il rigore mandato a lato. Ed è ancora Paulo a servire l'assist per Morata (39' st).in crisi, vaga per il campo, quando ha una palla buona la spreca malamente. Ma è lui a recuperare il pallone da cui nasce l'azione che porta al rigore della vittoria. E lì si sblocca, il gol del 4-1 è tutto sommato meritato.All.la Juve non è una squadra guarita, però torna alla vittoria e si qualifica con due turni d'anticipo agli ottavi di Champions, segnando finalmente in abbondanza. Di questi tempi, è già tanta roba. E nella ripresa disuna una Juve di nuovo asimmetrica, ma convincente.para tutto quello che può, anche lasciando da parte lo stile.svolge il compitino senza particolari sbavature.disinnesca Morata, paga pegno con Chiesa.molla solo nel finaleroccioso ma non basta (29' st).non è semplice contenere Chiesa (11' stprova a dare qualità, ma la Juve ormai non regalava più nulla).spina nel fianco bianconera, crea scompiglio (11' stquando entra lo Zenit ha già dato il meglio, che buco sul 4-1)perde il duello con Locatelli, è lui a entrare in area regalando il jolly a Dybala.: deve arginare McKennie, brutta storia (43' stha qualità e passo, sa come si punta l'avversario. È però suo il fallo, netto, da rigore su Chiesa (29' st).va sempre a sbattere contro i centrali bianconeri, si riscatta parzialmente con il gol finale.All.: stavolta decide di giocarsela a viso aperto nonostante la difesa a 5, concede tanto e produce tanto. Solo nel finale lo Zenit cede di schianto.