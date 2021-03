Zero gol nella fase a eliminazione diretta in Champions League. Inconsueto, per Cristiano Ronaldo, che ieri sera è stato eliminato dal Porto, con la sua Juventus, dalla massima competizione europea per club. Era dal 2005, ai tempi del Manchester United, che non succedeva: l'ultima volta che non aveva segnato dagli ottavi di fronte aveva il Milan, doppio 1-0 per i rossoneri, con Crespo protagonista.