: tra scelte tecniche e piccoli acciacchi, l'attaccante italiano non è ancora sceso in campo in questa stagione con la maglia dellae arrivano i primi segnali di insofferenza. Non convocato per il Bologna a causa di una reazione allergica, con una storia pubblicata su Instagram Kean si lamenta sconsolato della situazione: "Sono talmente sfigato che per realizzare un mio desiderio non deve cadere 1 stella cometa, ne devono cadere 10".