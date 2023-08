Non è stata una sorpresa vedere dall'inizioil precampionato aveva dato indicazioni chiare sul diverso stato di forma dei due esterni. Una scelta ripagata dalla prestazione dell'ex Bologna, tra i migliori della Juve. Più "strano" è stato piuttosto che Allegri non abbia concesso neanche un minuto a Kostic, preferendogli Iling Junior quando Cambiaso aveva finito le energie."Se fosse uscito prima Chiesa avrei messo Kostic. Ho messo Iling perché va più dentro il campo, Kostic è più lineare", così nel post partita il tecnico ha spiegato la scelta. Nessun legame con il mercato quindi seguendo questa linea. Sicuramente però, tra le amichevoli e il primo impegno in campionato, è emerso come l'ex Eintracht non sia più insostituibile, anzi.