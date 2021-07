La Juventus è alle prese con il problema Aaron Ramsey. L'Europeo non negativo, ma neanche stellare, non ha portato nuovi acquirenti e sebbene per il club bianconero sia a tutti gli effetti in vendita, per il suo ricco ingaggio da 7 milioni non ci sono acquirenti e il fantasista gallese potrebbe trovarsi ancora una volta bloccato a Torino in una squadra che fatica a trovargli spazio.