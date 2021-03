Il ritorno a Madrid di Cristiano Ronaldo è un’ipotesi concreta. Così la pensano gli esperti, che hanno fatto improvvisamente crollare la quota di una seconda esperienza al Real, passata, come riporta Agipronews, da 12 a 4,50. Colpa (o merito) di Zinedine Zidane che alla vigilia del match contro l’Atalanta non ha escluso il ritorno di CR7 in Spagna: "Può darsi, può darsi. Sappiamo che tipo di persona è Cristiano e soprattutto ciò che ha fatto qui a Madrid. Vediamo cosa succederà in futuro", le parole del tecnico dei blancos. Anche altre big europee sognano il fuoriclasse portoghese. Il Manchester United sale a quota 6,50 (era a 5,50 la scorsa settimana), mentre resta fermo a 7,50 il Psg. Meno probabile secondo i bookmaker un ritorno allo Sporting Lisbona o un passaggio in Mls in