Quale futuro per Paul Pogba? La Juve lo sogna, ma il Real Madrid fa sul serio. Come scrivono in Francia, Zidane sta provando a convincere Florentino Perez a puntare sul centrocampista del Manchester United: il tecnico delle Merengues ha incontrato Raiola, ma è il presidente dei Blancos che frena, in quanto è poco propenso a fare affari con l'agente, tra gli altri, di Ibrahimovic.