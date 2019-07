Gianfranco Zola, ex vice-allenatore del Chelsea, ha parlato dell'arrivo di Sarri alla Juve ai microfoni di Sky Sport.



Queste le sue parole: "Dico che ha una lettura del gioco non semplice ma stiamo parlando di uno tra i migliori allenatori e troverà le risorse per fare bene in questa sua avventura, che sarà una bella sfida per lui. Hazard? Con lui era molto esigente, come con tutti. Ma Eddie (Hazard) è stato davvero straordinario".