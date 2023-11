Poco da dire sulla, che torna momentaneamente in testa alla classifica ed anche con una vittoriasulresterebbe sempre 2°, a soli 2 punti di distanza. La squadra dicontinua ad ottenere le vittorie faticando, però al momento gira tutto bene: se non segnano gli attaccanti, ci pensano i. Quello dell'attacco che non va in gol è però un problema che va risolto, anche perché davanti ci sono 2 attaccanti rispettivamente daC'è invece molto da dire sull'utilizzo delche continua a fare disastri e a condizionare i risultati delle partite, falsando così pure il campionato. Perché un conto è raccogliere 3 punti, 1 solo o zero. Ma pare che all'AIA questo interessi poco, perché si ostinano - nonostante le critiche - adCom'è capitato sabato scorso a. Pensate soltanto se, al posto del, ci fosse stata la Juventus. E dopo la rimonta salentina non avessero convalidato quello straordinario gol di: sarebbe successo il finimondo. Invece, dopo lo scandalo del Del Mare, oggi sono in pochi a parlarne (CALCIOMERCATO.COM uno di questi).Soprattutto è passata già la versione che lo "" (il) venga sanzionato sempre, ma non è proprio così. Si sanziona quando in 2 giocano un pallone ed uno dei 2 commette fallo sull'altro. Non come è accaduto a Lecce, con il fallo avvenuto con pallone ancora in volo, e quando è diventato giocabile da parte di PiccoliMa ormai le regole cambiano ogni domenica e le si adatta ad ogni situazione, per il trionfo dell'ottusa burocrazia del calcio. Arrivati a questo punto,Tra 15 giorni si giocherà Juve - Inter, chissà se il VAR riuscirà a rovinare pure quella.