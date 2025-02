Juvemania: ora è la squadra che voleva Motta. Con un Kolo in più

Redazione Calciomercato

Una scena - madre - su tutte le altre. Quando in conferenza stampa è stato chiesto a Nico Gonzalez del -10 dal Napoli, l'argentino ha accennato una smorfia, poi ha alzato le spalle e infine ha lasciato andare un sospiro.La Juve aveva appena battuto i migliori, l'ha affrontato senza fare una grinza. E piuttosto che interrogarsi su dove potrà arrivare la squadra, la vera domanda oggi diventa un'altra: com'è riuscita a cambiare marcia e come potrà mantenere questa nuova direzione. Non sembra una casualità né il semplice frutto di qualche episodio fortunato – che pure ieri sera non è mancato –

Più che dati concreti, è una percezione a incorniciare il tutto:. Il contributo diè stato fondamentale: con la sua girata, con il tocco che ha innescato Conceição, con la sicurezza che trasmette a questa Juve, più trainata dalle sue giocate che dal collettivo. Metterlo nelle condizioni di esprimersi così è stata una sfida vinta. Ha ricordato alla Juve quanto sia fondamentale la qualità,

A prescindere, però, il protagonista sembra essere tornato proprio l’allenatore. In conferenza ha sottolineato, con disarmante semplicità, la difficoltà vissuta nel primo tempo: "Abbiamo rispettato troppo l’avversario". Tradotto: l’Inter è la squadra migliore del campionato, il timore reverenziale è comprensibile,Senza esplicitarlo, ha comunque indicato la rotta per trasformare la mentalità della squadra e, di conseguenza, delle partite. Non c’erano alternative, ma era necessario riconoscerlo prima dentro lo spogliatoio e poi affrontare quella paura.

La direzione è quella giusta, anche se il match contro l’Inter si aggiunge a quelli con Empoli, Como e all’andata contro il PSV:Tutt’altro: sembra piuttosto che la ruota abbia ricominciato a girare nel verso giusto. Che Motta creda o meno nella fortuna, questa esiste e spesso indirizza le stagioni. È così che si spiega la beffa del gol di Sottil in una prestazione eccellente contro la Fiorentina,

E ora? Al di là di tutto, pur consapevoli che il lavoro da fare è ancora tanto, c’è qualcosa di cui godere. Oltre alla vittoria, s’intende.Verso dove?una smorfia, le spalle che si alzano, un sospiro. Ma stavolta è di sollievo: finalmente certe domande si possono tornare a fare.