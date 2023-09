per la quale i tifosi bianconeri non amano questa Nazionale, a

In JuveMania stavolta parliamo di Nazionale, e ci domandiamo: nellasquadra che ha giocato e pareggiato sabato sera a Skopje, visto che non se n'è visto manco uno incampo, nemmeno al momento delle sostituzioni? Davverononavrebbe potuto giocare al posto di, o per esempio Cambiasodare il cambio agiocare al posto del deludente, e perché noa quello diL'Italia senza giocatori della Juventus non è comunque la sola ragioneprescindere da chi la alleni (in questo caso, Spalletti). E non perchègli juventini non siano dei patrioti, ma perchè quando vedono scenderein campo gli azzurri non pensano al Tricolore o alla Patria,: aloro viene in mente la Federazione, di cui la Nazionale italiana èespressione. Pensano a Gravina e a Chiné, e allora hanno come un sensoautomatico di repulsione.E non perché, come sostiene qualcuno, gli juventini non voglianorispettare le regole, ma, e invece non lo sono. Nel 2006 telefonavanoai designatori i tesserati di quasi tutte le società e qualcuno sispinse addirittura oltre con le richieste, ma chi venne retrocessa fusolo la Juventus;ma l'unica squadra a cui sono stati tolti 15 e poi 10 punti e rovinatauna stagione è stata la Juve. Con tutte le inevitabili ripercussioni sulfronte UEFA.Chiaro che poi, quando la Nazionale pareggia con la Macedonia e