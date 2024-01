Juvemania: Allegri campione d'inverno senza gli errori VAR in Inter-Verona. Inutile fermare gli arbitri

Marcello Chirico

Domanda: perché la Juventus non avrebbe meritato la vittoria a Salerno? Perché ha fatto grande fatica e non è riuscita a imporsi nemmeno quando si è creata la superiorità numerica? La Juventus ha faticato come faticano pressochè tutte le squadre in questo campionato, contro qualsiasi avversario. Anzi, la Juve è andata pure sotto ed è riuscita a ribaltare il risultato : non è forse un merito questo? Sabato scorso l'Inter ha fatto una prestazione peggiore, rischiando financo di pareggiare una partita in cui era pure andata in vantaggio per prima.



Ci sono state lamentele a fine partita da parte della Salernitana, che ha recriminato sull'espulsione di Maggiore e il mancato rosso a Gatti. Maggiore, prima del doppio giallo, si era reso protagonista di numerosi falli su Yildiz (uno anche da possibile rigore), e si è preso il rosso dopo l'ennesimo intervento falloso al limite della propria area. Sostenere che prima di quell'ultimo intervento c'era stato un fallo di Rugani su Simy è tesi parecchio fragile. Così come non ha ragione d' essere la protesta per l'entrata di Gatti, simile a quella di Baschirotto in Monza- Lecce: veemente, ma sulla palle. Rocchi disse che l'espulsione del giocatore salentino era stata eccessiva, quindi Guida con Gatti si è attenuto alle disposizioni regolamentari: cartellino giallo. Se poi a Salerno pretendono l'applicazione di un altro regolamento è un altro discorso.



"Ci faremo sentire ai tavoli giusti" ha minacciato l'ad salernitano Milan. E quali sarebbero questi tavoli? Ci accompagni, magari, anche qualche dirigente della Juventus, perché sarebbe ora che fosse anche la società bianconera a protestare, considerando che senza i continui errori del Var a vantaggio dell'Inter, la Juventus oggi avrebbe potuto condividere ex aequo il titolo di campione d'inverno coi nerazzurri. Sembra però che, dopo quanto accaduto a San Siro sabato scorso, si stia cercando di trovare a tutti i costi anche qualche episodio da moviola contro la Juventus, in modo da corroborare la tesi iniziale, ovvero che la Juventus ha vinto immeritatamente a Salerno. O, peggio, che abbia rubato (perché , alla fine, si finisce sempre lì). Quando invece è vero il contrario, e il campionato è palesemente falsato. Poco conta se l'AIA sospenderà arbitro e varista che hanno sbagliato in Inter - Verona, perché i punti sono stati omologati lo stesso e la classifica é rimasta quella.