Comincia con l'amaro in bocca la nuova avventura sulla panchina bianconera da parte di Massimiliano Allegri.. Non sono bastati i goal diper archiviare comodamente una sfida che al termine della prima frazione di gioco sembrava, per la vecchia signora, poco più di un allenamento.Certo, la sfortuna ci ha messo anche del suo con imanon ammettono davvero giustificazioni.testimonia la difficoltà ad accettare di aver letteralmente buttato via due punti contro l'Udinese di Gotti che. Siamo solo alla prima partita di campionato e non è certo giusto dare sentenze definitive contro Szczesny né aprire processi contro Allegri. Mae fare delle riflessioni.C'è ancora qualcuno che ritiene esagerate le richieste del fenomeno argentino per il rinnovo del contratto?(tanto per citarne alcuni dall'ingaggio esoso in rosa) perché mai "la Joya" dovrebbe accettare di rinnovare a cifre simili alle loro?. Si chiama meritocrazia questa. Non è certo per colpa della mala gestione precedente, con ingaggi fuori mercato, che deve rimetterci lui." (o presunto tale) Cristiano Ronaldo cheper accasarsi ad altro club più ambizioso. Sinceramente per i minuti in cui si è visto in campo si è potuto invece ammirare il calciatore fondamentale di questa Juventus, pienamente integrato nel progetto, da cui proprio non si può prescindere. A meno che al suo posto non arrivi un campione di pari livello (o giù di lì)totale. Senza se senza ma.Chiudiamo il cerchio in merito ai campioni che fanno la differenza. Le frasi, di dirigenti e allenatori, che hanno sostenuto Szczesny nei mesi scorsi sono state ovviamente di circostanza.. I rimpianti in tal senso rischiano di diventare davvero enormi con il passare del tempo e non certo solo per la prestazione disastrosa contro l'Udinese dell'ex riserva di Buffon;, anche in una condizione finanziaria così difficile come quella che sta vivendo la Juventus.Le cose preziose, determinanti, si pagano. In tutti i settori. D'altronde la Juventus stessa pur di riprendere Allegri ha licenziato Pirlo (che sta regolarmente continuando a pagare) concedendo al neo mister bianconero un contratto d'oro a super cifre giustificate dal valore, vero o presunto tale, che la società ritiene valga il tecnico toscano. Un super ingaggio che dovrà necessariamente fare la differenza.